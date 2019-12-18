СМИ: контрабандисты заработали более 36 млн долларов на украденных артефактах из Сирии

По данным издания, за последние пять лет оборот черного рынка сирийских артефактов составил несколько миллиардов долларов. Сирия богата историческими памятниками, поскольку в древние времена этими местами правили Римская, Византийская, Османская империи, а также Александр Македонский. По словам инсайдера, среди «мелочевки» доступны такие ценности, как османские писания в кожаных переплетах, металлические, серебряные и золотые монеты.

«Говорят, что контрабандисты заработали 36 миллионов долларов на продаже исторических артефактов с 2014 года. По данным экспертов из США, ежегодно происходят сделки на продажу исторических ценностей на общую сумму в 100 миллионов долларов», — уточнил источник.