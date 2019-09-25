СМИ: комедию о выдуманном Гитлере «Кролик Джоджо» не покажут в России

Продюсер подтвердил выдвижение «Дылды» Балагова на Оскар Подробнее

Фильм рассказывает о десятилетнем немецком мальчике Джоджо, который потерял отца и пытается адаптироваться во взрослом мире. Ища замену папе, ребенок придумывает себе воображаемого друга. Им оказывается Адольф Гитлер. Однако его вымышленный приятель совсем не похож на свой исторический прототип.

Жизнь Джоджо осложняется тем, что его мама прячет в их доме еврейскую девочку. Как ни странно, осознать ужасы нацисткой идеологии ему помогает выдуманный Гитлер. Его сыграл сам Вайтити. Роль мамы главного героя исполнила Скарлетт Йохансон.

Режиссер «Кролика…» назвал свою работу «анти-ненавистнической сатирой». На фестивале в Торонто картина получила приз зрительских симпатий. Кинокритики ожидают, что история про мальчика и его вымышленного друга также получит номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Международная премьера фильма состоялась 8 сентября. В американский прокат лента выйдет 18 октября 2019 года. Также ее релиз планируется в Германии, Дании, Швеции, Франции, Турции.