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    19 октября 2020, 08:02

    СМИ: команда Трампа посоветовала ему не перебивать Байдена

    Наза Салех Захи

    Предвыборная команда Дональда Трампа призвала его во время следующих дебатов 22 октября не перебивать Джо Байдена. Также президенту США посоветовали больше шутить.
    СМИ: команда Трампа посоветовала ему не перебивать Байдена

    Как сообщил Axios. Трамп будет стараться говорить с соперником спокойным тоном, не перебивать и больше шутить. При этом источники издания не исключили, что глава Белого дома по-прежнему будет нападать на сына демократа — Хантера Байдена.

    «Все, что Трамп должен сделать — это дать людям возможность голосовать за него. В первых дебатах он сделал прямо противоположное. Так что, надеюсь, он сможет исправиться, потому что его переизбрание может зависеть от этого», — заявил один из источников, который близок к команде Трампа.

    По его словам, американский президент, скорее всего, не читал документ по дебатам перед первым раундом. Помощники Трампа считают, что если бы он позволил тогда модератору задавать вопросы, а Байдену говорить, то соперник начал бы излагать свои риторические рассуждения и показался публике «старчески болтливым». Согласно подсчетам издания, Трамп на дебатах 29 сентября перебил оппонента 71 раз.

    Второй раунд дебатов не состоялся из-за того, что американский лидер заболел коронавирусом. В итоге вместо этого оба кандидаты в президенты в разных студиях отвечали на вопросы журналистов. Выборы пройдут 3 ноября.