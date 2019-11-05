СМИ: колония муравьев сбежала из ядерного советского бункера

По данным издания, запертых в бункере насекомых нашли шесть лет назад. В 2016 году польские специалисты занялись изучением их поведения. Оказалось, что муравьям, лишенным пищи и света, удалось выжить за счет того, что они питались телами погибших сородичей. Исследователи построили для особей выход, дабы проверить, покинут ли они место обитания. Через год из бункера сбежали практически все насекомые.