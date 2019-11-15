  • СМИ: Коломойский нанял бывшего адвоката Трампа

    15 ноября 2019, 07:18

    Андрей Иванов

    Украинский миллиардер Игорь Коломойский для защиты в США решил обратиться к адвокату Марку Касовицу. Юрист ранее работал на американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на материалы суда.
    СМИ: Коломойский нанял бывшего адвоката Трампа

    Олигарха Коломойского обвиняют в том, что он якобы вывел несколько миллиардов долларов из Приватбанка, а потом накупил на эти деньги офисные здания и готовые бизнесы в Соединенных Штатах. Этот иск рассматривают в суде в штате Делавэр.

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    В декабре 2016 года правительство Украины национализировало принадлежащий Коломойскому Приватбанк по делу о выводе средств из кредитной организации в 2014 году. В апреле 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал имущество ряда компаний, подконтрольных группе «Приват».

    Олигарх переехал из Украины в Швейцарию летом 2017 года. Он пожил какое-то время в Европе, а потом перебрался в Израиль. В мае 2019 года Коломойский вернулся на Украину. Ранее миллиардер заявлял, что собирается назад осле инаугурации Владимира Зеленского, который стал президентом Украины 20 мая 2019 года.