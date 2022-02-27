СМИ: КНДР запустила непознанный снаряд

КНДР произвела запуск неизвестного снаряда. Он полетел в восточном направлении. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея пустила в восточном направлении неизвестный снаряд», — говорится в сообщении.

Ныешний запуск является восьмым с начала 2022 года, который производит Северная Корея. Первый произошел 5 января. Как выяснилось, КНДР испытывала гиперзвуковую ракету. Аналогичное испытание прошло 11 января.

14 января были выпущены две баллистические ракеты маой дальности. Их запустили с железнодорожного ракетного комплекса.17 и 27 января прошли испытания тактических управляемых ракет малой дальности.

25 января был произведен запускдвух крылатых ракет большой дальности. Такие испытания ненарушают резолюцию Совбеза ООН.

30 января КНДР провела испытания баллистической ракеты средней дальности «Хвасон — 12».

Агентство Reuters ранее опубликовало секретный доклад ООН по КНДР. В документе, в частности, говорится о том, что Северная Корея в 2021 году продолжила развивать потенциал в области создания ядерного оружия.