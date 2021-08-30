СМИ: КНДР возобновила работу ядерного реактора

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предположили, что работа ядерного реактора в Северной Корее возобновлена для производства плутония. Об этом написали NEWS.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

«С начала июля появились некоторые признаки, в том числе сброс охлаждающей воды, что указывает на работу реактора», — сообщается в докладе МАГАТЭ.

Реактор не работал с 2018 года. В МАГАТЭ считают, что возобновление его работы нужно для расширения арсенала ядерного оружия.