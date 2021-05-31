СМИ: китайцам разрешат иметь по 3 ребенка

Китайские власти разрешат семьям иметь по три ребенка. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По данным агентства, это решение приняли по итогам заседания Политбюро ЦК КПК. Когда нововведение вступит в силу, неизвестно.

Власти надеются, что разрешение иметь трех детей будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

РИА «Новости» напомнило, что осенью 2015 года власти КНР решили отказаться от политики «одного ребенка», которая существовала с конца 1970-х годов. Председатель Китая Си Цзиньпин тогда заметил, что это решение поможет сбалансировать население и обеспечить развитие государства. С 2016 году в КНР официально разрешили иметь по два ребенка.

Министерство общественной безопасности Китая в начале 2021 года заявило, что в прошлом году в стране родились чуть больше 10 миллиона человек, это на 15%, чем в 2019-м году. Для КНР эта цифра крайне мала. Рождаемость снижается уже третий год подряд, написала газета «Известия».