СМИ: китайские авиакомпании поувольняют иностранных пилотов. Среди них более 100 россиян

Более сотни пилотов из России ждут увольнения из авиакомпаний Китая. Они больше не нужны в Поднебесной из-за простоя Boeing 737 MAX. Помимо россиян уволят и других иностранцев.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — приводит ТАСС слова близкого к летному составу авиакомпаний источника.

Собеседник рассказал о досрочном расторжении контрактов не только с россиянами. Местные авиакомпании в принципе сокращают штат пилотов из-за границы. Руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина в разговоре с агентством отметила, что авиакомпании из КНР массово нанимали зарубежных пилотов для работы на Boeing 737 MAX. Своих специалистов им не хватало. Из-за приостановки полетов этих лайнеров после двух крупных авиакатастроф спрос на иностранцев у китайских перевозчиков сократился.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф в Индонезии в октябре 2018 года (погибли 189 человек) и в Эфиопии в марте 2019 года (погибли 157 человек). В компании Boeing признали, что оба крушения произошли из-за сбоя в системе, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.