СМИ: Китай заявил о готовности закупить в США сельхозпродукцию

КНР предложила торговым представителям Соединенных Штатов закупить американскую сельскохозяйственную продукцию перед очередным раундом переговоров.

Как сообщило издание Роlitiсо со ссылкой на источники, речь шла о небольшой партии продукции американских аграриев.

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Китайская сторона также поставила условия: торговая сделка состоится, если Вашингтон ослабит экспортные ограничения для телекоммуникационного гиганта Huawei или же отсрочит повышение пошлин на товары из КНР общей стоимостью 250 миллиардов долларов с 1 октября.

Вице-премьер Китая Лю Хэ в четверг, 5 сентября, поговорил по телефону с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером.

Собеседники договорились о новом раунде торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября.

Торговые отношения между Китаем и США обострились, когда американский президент Дональд Трамп в 2018 году начал вводить пошлины на ввоз товаров из Китая. Пекин начал принимать зеркальные решения.

В августе Трамп обратился на своей странице в Twitter к американским компаниям с призывом начать искать альтернативу китайскому рынку.