СМИ: Китай снял с проката фильм «Однажды в… Голливуде» из-за образа Брюса Ли

Власти Китая отменили показ фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» без объяснения причин. Однако издание Hollywood reporter со ссылкой на источники, близкие к прокатчику в стране, сообщило, что причиной стало недовольство дочери Брюса Ли. Ей не понравилось, как отца представили в этой картине.

«Однажды в… Голливуде» должен был выйти в китайских кинотеатрах 25 октября. Картина получила разрешение на показ у специальных ведомств, но сегодня стало известно, что регуляторы поменяли свое решение.

Источники заявили, что показ фильма отменили не полностью, а только отложили на неопределенный срок. Недовольство картиной выразила Шеннон Ли, дочь мастера боевых искусств Брюса Ли. По ее словам, то, как ее отца изобразили в фильме, не имеет ничего общего с его реальным поведением.

Женщина написала заявление в Национальное управление кинематографии Китая с просьбой отменить показ картины. В самой картине Брюс Ли показан достаточно дерзким и самонадеянным. Он заявил, что мог «покалечить Мохаммеда Али». Персонаж Бреда Питта, каскадер Клифф Бутт смеется над Брюсом Ли, а после предлагает помериться силами. В итоге каскадер просто кидает кинозвезду боевиков в дверь автомобиля.

«Южный парк» останется в Китае. Спасибо запрету Подробнее

«Однажды в… Голливуде» должен был стать первым фильмом Тарантино, который могли показать в кинотеатрах Китая и тем самым увеличить прибыль от проката. Фирма Bona, которая должна была заниматься показом фильма в Поднебесной, уже обратилась к Тарантино с просьбой перемонтировать скандальный фрагмент картины.

Это не первый случай, когда власти Китая обижаются на то, что их плохо выставляют в различных фильмах. Пекин обиделся на создателей мультфильма «Южный парк» за серию Band in China «Группа в Китае», но по звучанию это очень похоже на Banned in China («Запрещено в Китае»).

В нем создатели мультфильма Трей Паркер и Мэтт Стоун высмеяли Голливуд, который начал производить свои картины так, чтобы не обидеть китайское правительство и сохранить рынок. После того, как мультсериал везде заблокировали, его создатели выпустили официальное извинение, где попросили всех посмотреть 300-ю серию. Но оказалось, что Паркер и Стоун в очередной раз жестко пошутили над Пекином. Герой сериала Рэнди Марш послал китайское правительство.