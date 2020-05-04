СМИ: Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления лекарств

В докладе американских спецслужб говорится, что Китай, вместо того, чтобы сообщить о массовой проблеме заражения всему миру, увеличил импорт и сократил экспорт медицинских препаратов. Это продолжалось весь январь. В доказательство ведомство приводит официальные документы и торговые данные из Китая. Импорт и экспорт этой страны в начале года американские власти назвали «аномальными».

Представители США и некоторых других государств не в первый раз обрушиваются с критикой на Китай. Так, ранее в сокрытии информации обвинил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Он заявил, что власти Уханя пытались «заглушить» всех, кто пытался сообщить миру об эпидемии. С ним согласился и президент США Дональд Трамп. По его словам, Китай — достаточно продвинутая страна, чтобы вовремя понять степень угрозы распространения инфекции.