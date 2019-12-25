СМИ: Китай провел испытания новой баллистической ракеты

По данным информагентства, запуск ракеты произвели с субмарины в заливе Бохайвань (Желтое море). За ее пуском следили разведывательные спутники США. Отмечается, что JL-3 способна поразить цели в любой точке на всей территории Соединенных Штатов. Какой-либо конкретики относительно этих испытаний пока нет. Также остается неизвестным, были ли они успешными или нет.