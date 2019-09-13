СМИ: Китай освободит от новых пошлин сельскохозяйственные товары из США

Правительство Китая приняло такое решение в ответ на действия лидера США Дональда Трампа. Ранее глава США заявил, что отложит введение новых пошлин на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов с 1 по 15 октября по просьбе властей КНР.

Тогда Трамп назвал свое решение «жестом доброй воли».