СМИ: Китай освободит от новых пошлин сельскохозяйственные товары из США
Китай решил отменить дополнительные пошлины на некоторые сельскохозяйственные продукты, поставляемые из США. В список попали соевые бобы и свинина. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на китайское издание «Синьхуа».
Правительство Китая приняло такое решение в ответ на действия лидера США Дональда Трампа. Ранее глава США заявил, что отложит введение новых пошлин на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов с 1 по 15 октября по просьбе властей КНР.
Тогда Трамп назвал свое решение «жестом доброй воли».