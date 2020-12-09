СМИ: Китай начал строить военные лагеря вдоль линии контроля границы с Индией

По словам инсайдера, эта мера объясняется необходимостью повысить боеготовность войск во время вооруженных конфликтов. По данным издания, строительство ведется в 20 военных лагерях в связи с напряженностью в восточном Ладакхе. Там сейчас размещено около 60 тысяч военнослужащих КНР. В свою очередь Индия сосредоточила три горные дивизии в этом регионе. Их общая численность составляет порядка 50 тысяч человек.