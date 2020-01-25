СМИ: Кипр заблокировал новые антироссийские санкции ЕС

Кипр заблокировал введение новых антироссийских санкцией при голосовании в ЕС. Никосия предложила пересмотреть эти ограничения и попросила больше времени для изучения спорного вопроса.

Три дипломатических источника сообщили Reuters, что позиция Кипра связана с попыткой заручиться поддержкой ЕС для более жестких действий против Турции, которая ведет работы на шельфе острова. Поэтому, когда в ЕС решили ввести ограничительные меры против еще нескольких российских чиновников, Никосия выступила против.

Власти Кипра утверждают, что не связывают эти два вопроса и просят дать им больше времени для изучения вопроса.

Никосия, поддерживаемая ЕС, обвиняет Анкару в незаконном бурении в своих территориальных водах. Совет подготовил почву для санкций в отношении Турции, он отложил их введение, сообщив, против каких именно официальных лиц они будут применяться, чтобы дать Анкаре время изменить курс.

Источники агентства утверждают, что Польша и Германия подталкивают Кипр к принятию антироссийских санкций. Однако киприоты были разочарованы задержкой в принятии антитурецких санкций, и саботировали новые санкции в отношении чиновников из России.

Если Кипр откажется от своей позиции, новые санкции могут быть приняты уже в начале следующей недели.

О необходимости отмены антироссийских санкций заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. По его словам, они вредят хорошим отношениям между странами, и нанесли вред экономике Германии, не дав желаемого результата.