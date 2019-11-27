СМИ: Кипр лишил гражданства Олега Дерипаску

Российский бизнесмен Олег Дерипаска и двое его детей остались без гражданства Кипра и «золотых паспортов». Такое решение приняли местные власти.

Как пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis, страна решила лишить гражданства сразу 26 иностранцев, которые получили его по программе «золотых паспортов». Дерипаска получил документы благодаря инвестициям. Он попал в список вместе с сыном и дочерью.

Также гражданство Кипра забрали у бывшего президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко и бывшего первого вице-президента банка Александра Бондаренко. Кроме них паспортов лишились супруги и дети бизнесменов, которые объявлены в международный розыск в России, утверждает издание. Обоих обвиняют в мошенничестве.

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Кипрские власти начали проверку «золотых паспортов» в начале ноября. Позже стало известно, что гражданства планируется лишить 26 иностранцев, в число которых входят девять россиян. При этом имена не раскрывались, и официальный список пока еще не опубликован.