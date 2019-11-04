СМИ: Ким Чен Ын запланировал встречу с Трампом до конца года

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в декабре 2019 года намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. По этой причине уже в ноябре стороны возобновят рабочие переговоры, сообщил глава Национальной разведывательной службы Республики Корея (НРС РК) Со Хун.

«По сведениям НРС, Ким Чен Ын поставил цель провести еще один саммит с Трампом в декабре. В этой связи ожидается, что уже в середине ноября или самое позднее в начале декабря КНДР и США на рабочем уровне проведут переговоры, где согласуют основные темы и повестку саммита», — рассказал директор НРС. Его слова привела «Российская газета».

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До сих пор Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались всего дважды. Встречи лидеров двух государств прошли в июне 2018 и феврале 2019 года.

Позже в Стокгольме были организованы переговоры США и КНДР на рабочем уровне. Они завершились безрезультатно.

Со Хун рассказал, что перед встречей с Трампом Ким Чен Ын может посетить Китай. Вероятность такого «крюка» разведчик оценил как высокую.

«Высока вероятность, что накануне встречи с Трампом Ким Чен Ын вновь с визитом посетит Китай, как это было накануне американо-северокорейских саммитов в Ханое и Сингапуре», — подтвердил директор НРС.