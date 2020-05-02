СМИ: Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике
«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения ЦТАК.
В сообщении также отметили, что событие было приурочено к международному Дню труда, который традиционно широко отмечается в народной республике.
Ким Чен Ын перерезал ленту завершения строительства, а затем «с теплотой помахал рукой в ответ толпе и строителям, которые с энтузиазмом кричали ура». Он также посетил несколько цехов и выслушал информацию о ходе производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства на его основе.
ЦТАК также указало, что Председатель Госсовета КНДР назвал запуск в эксплуатацию Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений «важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию».
Ким Чен Ын не был на публике с 11 апреля, после этого даже появились слухи о смерти северокорейского лидера от якобы неправильно сделанной операции на сердце.