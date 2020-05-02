СМИ: Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике. Он посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения ЦТАК.

В сообщении также отметили, что событие было приурочено к международному Дню труда, который традиционно широко отмечается в народной республике.

Ким Чен Ын перерезал ленту завершения строительства, а затем «с теплотой помахал рукой в ответ толпе и строителям, которые с энтузиазмом кричали ура». Он также посетил несколько цехов и выслушал информацию о ходе производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства на его основе.

ЦТАК также указало, что Председатель Госсовета КНДР назвал запуск в эксплуатацию Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений «важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию».

Ким Чен Ын не был на публике с 11 апреля, после этого даже появились слухи о смерти северокорейского лидера от якобы неправильно сделанной операции на сердце.