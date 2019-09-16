СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын предложил американскому президенту Дональду Трампу приехать в Пхеньян. Приглашение было передано письмом еще в августе.

Лидер США, напомнила южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на источники, тогда заявил, что ему пришло «очень хорошее послание» от коллеги из КНДР. Трамп описал его как «три замечательных страницы», на которых Ким Чен Ын жаловался на совместные учения США и Южной Кореи. Оно же содержало предложение о возобновлении переговоров, когда маневры завершатся. Доставили письмо прямо из Пхеньяна в кабинет президента Соединенных Штатов.

Кроме того, уверили СМИ, Ким Чен Ын выступил за проведение третьего раунда переговоров на высшем уровне. Получил ли северокорейский лидер ответ от главы Белого дома, не уточняется.

США и КНДР пытаются обсудить проблему денуклеаризации с февраля 2019 года. Сначала Трамп и Ким Чен Ын прилетели на саммит в Ханое, который оказался безрезультатным. Потом в июне состоялась встреча сторон в Пханмунджоме. Пхеньян и Вашингтон условились перезапустить диалог, но пока что этого так и не произошло.

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Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на минувшей неделе заявила, что дипломаты Северной Кореи готовы к встрече с представителями США в конце сентября. По ее словам, американцам стоит сменить тактику: Пхеньян ждет от них «альтернативу», которая была бы основана «на приемлемых расчетах».