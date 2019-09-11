СМИ: Киев взял паузу в расторжении договоров с Москвой

Процесс расторжения двусторонних соглашений между Украиной и Россией приостановлен. Киев пока перестал отсылать в Москву соответствующие документы.

Украинская сторона в одностороннем порядке начала разрывать имеющиеся соглашения с 2014 года, напомнил «Коммерсант». Причиной стал как конфликт в Донбассе, так и присоединение Крыма к РФ.

В настоящее время Россия не получает какие-либо уведомления по поводу расторжения документов. Аналогичная ситуация складывается и с соглашениями, которые касаются Украины как страны-участницы СНГ.

Предположительно, процесс разрыва договоренностей приостановлен, поскольку команда нового президента Украины Владимира Зеленского занята пока совершенно другими вопросами, в том числе и кадровыми.

По мнению сотрудников российского МИД, как будут развиваться отношения двух стран, пока до конца не ясно. Одним из показателей как раз может стать либо возобновление прежней практики, либо полный отказ от нее.

В ведомстве напомнили, что пока что между Москвой и Киевом рабочими остаются соглашения об установлении дипломатических отношений и правительственной связи. Действуют и договоренности о функционировании культурных центров обеих стран, осуществляется сотрудничество в сфере атомной энергетики. Взаимодействие между сторонами осуществляется и по юридическим вопросам.

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Последним соглашением, утратившим силу, стал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Он оставался актуальным до 1 апреля 2019 года и был прекращен по инициативе Киева. Ранее, 6 февраля, украинский кабмин заявил о приостановке межправительственного соглашения 1995 года «Об обмене правовой информацией».

Всего договорно-правовая база двух государств насчитывает порядка 400 документов.