СМИ: Киев выступил против предложений России по перемирию в Донбассе

Украина отказалась принять условия, высказанные заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком на последней видеоконференции советников глав стран «нормандской четверки». Об этом говорится в ответном письме главы офиса президента Украины Андрея Ермака, которое привело издание «Украинская правда».

Официальный представитель Киева заявил, что внимательно изучил письмо Дмитрия Козака, которое, по его словам, содержит «манипулятивные выводы» итогов последнего совещания.

«Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран „нормандской четверки“, в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия», — говорится в письме Ермака.

В минувшую субботу СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Дмитрий Козак направил письмо остальным участникам последнего заседания рабочей группы по Донбассу, в котором высказал ряд предложений по организации переговоров.

Так он предложил письменно закрепить обязательства о режиме прекращения огня в Донбассе, а также визировать итоги каждого заседания, где указывать, что одна из сторон не выполнила требования, которые перед ней стояли.

Между тем, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что за минувшие сутки на разделительной полосе в Донецкой области зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня. Вчера таких нарушений было 113.

Кроме того, впервые за несколько дней нарушился режим прекращения огня в Луганской области. За минувшие сутки стрельбу открывали 34 раза.