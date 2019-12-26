    26 декабря 2019, 18:32

    СМИ: Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными

    Дарья Бунякова

    Обмен пленными между Киевом и Донбассом пройдет 29 декабря. Стороны договорились передать чуть более 200 заключенных. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе по организации минских переговоров.

    По словам собеседника агентства, вопрос «Большого обмена» решали участники контактной группы по Донбассу. В итоге удалось прийти к компромиссному соглашению «о гибкой формуле обмена».

    «Стороны должны были до нового года реализовать решение „нормандского саммита“. Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене», — отметил он.

    Таким образом 27 и 28 декабря Киеву и Донбассу необходимо составить точные списки всех удерживаемых лиц, которые будут переданы с обеих сторон.

    «Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными — прим.ред.). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек», — сказали агентству.

    О договоренностях Киева и Донбасса стало известно 23 декабря после заявления представителя России в минской контактной группе Бориса Грызлова. Он сообщил, что стороны обменяют «всех установленных на всех установленных» после завершения составления списков.