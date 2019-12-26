СМИ: Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными

По словам собеседника агентства, вопрос «Большого обмена» решали участники контактной группы по Донбассу. В итоге удалось прийти к компромиссному соглашению «о гибкой формуле обмена».

«Стороны должны были до нового года реализовать решение „нормандского саммита“. Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене», — отметил он.

Таким образом 27 и 28 декабря Киеву и Донбассу необходимо составить точные списки всех удерживаемых лиц, которые будут переданы с обеих сторон.

«Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными — прим.ред.). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек», — сказали агентству.

О договоренностях Киева и Донбасса стало известно 23 декабря после заявления представителя России в минской контактной группе Бориса Грызлова. Он сообщил, что стороны обменяют «всех установленных на всех установленных» после завершения составления списков.