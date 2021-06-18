СМИ: кибератаки на Польшу, в которой обвиняли Россию, не было

В Польше не подтвердили факт масштабной кибератаки, в которой ранее обвинили Россию. Появившиеся в Сети материалы из почтового ящика Михала Дворчика получены от человека из его ближайшего окружения.

Заявление о крупной атаке хакеров на страну опровергла газета Wyborcza со ссылкой на собственные источники.

«Опубликованные в Telegram материалы из почтового ящика [глава канцелярии премьер-министра Польши] Михала Дворчика получены от человека из его ближайшего окружения», — отмечено в материале.

Агентство внутренней безопасности, которому поручили расследование инцидента, пришло к выводу, что у слившего данные лица был доступ к паролям и устройствам министра.

«Мотивация человека, раскрывшего переписку министра, должна быть установлена», — заметил источник.

Он предположил, что причина может заключаться в каком-либо конфликте, необязательно произошедшем по политическим причинам.

Дворчик сообщил о взломе электронной почты несколько дней назад. Злоумышленники добрались и до почтового ящика его супруги, а также профилей в соцсетях. Пресса уверяла, что киберпреступники получили доступ к секретным данным. Министр эту информацию опроверг.

Тем не менее польские власти заявили о масштабной кибератаке на страну и созвали закрытое заседание сейма. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что взлом произвели с территории России. Его поддержал и глава правящей партии Ярослав Кичиньский.