СМИ: Кейт Миддлтон решилась на четвертого ребенка

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в 39 лет задумалась о рождении четвертого ребенка. Об этом сообщил журнал Us Weekly со ссылкой на источники.

Герцогиня Кембриджская мечтала о большой семье и якобы всегда знала, что будет матерью четверых детей, заявили инсайдеры. Сейчас Миддлтон воспитывает трех наследников британского престола: семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи.

Супруга принца Уильяма задумалась о четвертом ребенке после новости о второй беременности ее сестры Пиппы. Однако из-за пандемии коронавируса она на время распрощалась с этой мечтой. Когда разработали вакцину от ковида, Миддлтон вновь вспомнила о своем желании.

По словам источников, Миддлтон понимает, что «часики тикают» — в 2022 году ей исполнится 40 лет. Герцогиня уже начала готовить свой организм к новой беременности, поэтому теперь соблюдает диету.

Изначально принц Уильям не поддержал идею жены, но потом тоже задумался о пополнении семейства, написал сайт «Дни.ру».

Королева Великобритании Елизавета II положительно отнеслась к планам внука и Миддлтон.