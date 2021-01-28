СМИ: Кейт Миддлтон боялась популярности своей сестры

Кейт и ее младшая сестра всегда соперничали, сообщили источники. В основном побеждала не робкая в юности Кейт, а общительная, амбициозная и с детства популярная Пиппа. В 2008 году, задолго до свадьбы Миддлтон с принцем Уильямом, именно Пиппу назвали самой завидной невестой в высшем свете Великобритании.

«Кейт ревновала к Пиппе — на самом деле, я думаю, Кейт боялась, что она немного затмит ее. Две сестры очень близки, но между ними всегда было чувство соперничества. Наверное, и сейчас есть», — рассказал друг семьи.

На свадьбу Миддлтон Пиппа пришла в наряде не традиционного для подружек невесты розового или сиреневого цвета, написало радио «Комсомольская правда». Она надела белоснежное платье в пол, которое заставляло сравнивать ее с невестой. Кроме того, СМИ обсуждали ее возможный роман с шафером — тогда еще холостым принцем Гарри.

По словам источников, близких к семье, Пиппа действительно стремилась заполучить жениха с титулом и состоянием.

Сейчас сестра Кейт Миддлтон замужем, воспитывает ребенка. Она пишет колонки в журнал и выпустила книгу.