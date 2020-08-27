СМИ: картину ХVII века украли из музея в Нидерландах

Картину голландского художника золотого века Франса Халса похитили из музея в нидерландском городе Лердам. Речь идет о полотне «Два смеющихся мальчика с кружкой пива», которая была создана в 1626–1627 годах.

Об этом сообщил телеканал RTL. По его информации, «кража была осуществлена после трех часов утра по местному времени в ночь со вторника на среду». Злоумышленники попали в музей Хофьи ван Арден выломав дверь запасного хода и скрылись вместе с полотном.

«Два смеющихся мальчика с кружкой пива» похищают уже не в первый раз. Это третья кража картины за 22 года — в прошлом она исчезала в 1998 и в 2011 годах. В первом случае полотно смогли найти лишь через три года, во втором — через шесть месяцев.

Мэр Лердама Сьорс Фрохлих подчеркнул, что это «очень грустная новость». Он выразил надежду, что картину получится вернуть в музей в ближайшее время. Он подчеркнул, что расследование кражи ведет большая группа полицейских.