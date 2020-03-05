СМИ: Канада затянула процесс по депортации бывшего эсэсовца. Власти ждут его смерти

Угроза возмездия за геноцид детей нависла над головой 96-летнего нацистского переводчика Оберлендера. Сейчас он живет в Канаде, но Россия потребовала депортировать его. Местные власти специально затягивают дело, чтобы бывший эсэсовец умер от старости. Тогда судить будет некого.

«Все делается для того, чтобы затянуть этот процесс, чтобы он спокойно умер в Канаде», — поделился своим мнением с ТАСС руководитель общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер.

Собеседник подчеркнул, что многие русскоязычные канадцы и еврейские организации возмущены, что процессы о выдаче нацистов здесь длятся очень долго. Военные преступники избегают наказания и спокойно доживают свой век в благополучной Канаде. Сам Оберлендер попросил не выдавать его.

СК РФ расследует уголовное дело о причастности Гельмута Оберлендера к геноциду детей в Ейске в 1942 году. Его возбудили в октябре 2019 года и сразу же направили запрос в Канаду на депортацию подозреваемого. Пограничники передали документы бывшего эсэсовца в Комиссию по иммиграции и беженцам страны в феврале 2020 года. Впереди слушания, во время которых канадская сторона определит, насколько обоснованы обвинения против фигуранта дела о геноциде. И только после этого будут решать, выдавать его или нет.

По версии следствия, Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10, которой командовал доктор Курт Кристман. Нацисты ездили по Кубани с 1942-го по 1943 год с мобильными газовыми камерами и убивали людей. В октябре 1942 года эсэсовцы вывезли 214 сирот из ейского детдома и казнили их.