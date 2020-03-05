СМИ: Канада затянула процесс по депортации бывшего эсэсовца. Власти ждут его смерти
«Все делается для того, чтобы затянуть этот процесс, чтобы он спокойно умер в Канаде», — поделился своим мнением с ТАСС руководитель общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер.
Собеседник подчеркнул, что многие русскоязычные канадцы и еврейские организации возмущены, что процессы о выдаче нацистов здесь длятся очень долго. Военные преступники избегают наказания и спокойно доживают свой век в благополучной Канаде. Сам Оберлендер попросил не выдавать его.
СК РФ расследует уголовное дело о причастности Гельмута Оберлендера к геноциду детей в Ейске в 1942 году. Его возбудили в октябре 2019 года и сразу же направили запрос в Канаду на депортацию подозреваемого. Пограничники передали документы бывшего эсэсовца в Комиссию по иммиграции и беженцам страны в феврале 2020 года. Впереди слушания, во время которых канадская сторона определит, насколько обоснованы обвинения против фигуранта дела о геноциде. И только после этого будут решать, выдавать его или нет.
По версии следствия, Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10, которой командовал доктор Курт Кристман. Нацисты ездили по Кубани с 1942-го по 1943 год с мобильными газовыми камерами и убивали людей. В октябре 1942 года эсэсовцы вывезли 214 сирот из ейского детдома и казнили их.