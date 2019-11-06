СМИ: как минимум 57 британцев пострадали из-за утечки химикатов
Затрудненное дыхание, учащенный пульс и ряд других симптомов заставили несколько десятков жителей английского графства Кент обратиться к врачам. Телеканал Sky News сообщил, что они пострадали от утечки химического вещества.
СМИ утверждают, что инцидент случился в городе Мейдстоун 6 ноября приблизительно в 14:20 по местному времени (17:20 мск). Телеканал сослался на источник в медицинском учреждении, сообщив, что большинство жалоб касалось затрудненного дыхания.
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Прибывшие по вызовам медики оказали помощь 57 жителям города. У всех них были схожие симптомы.
«Люди жаловались на проблемы с дыханием. Ряд из них отпущены из-под наблюдения. На данный момент ни один пациент не находится в тяжелом состоянии», — заявил пресс-секретарь службы скорой помощи юго-восточного побережья Англии.
Пока неизвестно, утечка какого вещества произошла, и где это случилось.