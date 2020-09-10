СМИ: к тушению пожара в порту Бейрута привлекли вертолеты

В порт, кроме авиации и пожарных расчетов, подтянули также силы гражданской обороны. Они заняты обеспечением безопасности и помогают пожарной технике добраться до места возгорания. По информации ливанского Красного Креста, в результате ЧП никто не пострадал.

Представители администрации бейрутского порта заявили телеканалу, что пока еще рано выдвигать версии о причинах пожара. Гендиректор ливанского Красного Креста считает, что густой дым появился из-за поджога мусора в порту.

Возгорание началось утром 10 сентября на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. Он находится на территории морского порта.

Чуть больше месяца прошло с тех пор, как в порту произошел взрыв. Тогда его мощность составила 1,5 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывная волна уничтожила и сильно повредила тысячи домов. Более трех тысяч человек остались без крыши над головой.

МВД Ливана заявило, что причиной взрыва стало возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Это произошло во время сварочных работ.