СМИ: Южная Корея и США проведут совместные учения ВВС

США и Южная Корея на следующей неделе планируют начать регулярные совместные учения военно-воздушных сил. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, целью учений является демонстрация «оборонительной позиции в условиях развивающихся ракетных угроз со стороны Северной Кореи».

Учения начнутся, предположительно, в понедельник, 9 мая, перед церемонией инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Тот пообещал укрепить альянс Сеула и Вашингтона.

Как уточняет Yonhap, США и Южная Корея договорились об усилении координации усилий после того, как КНДР провела 24 марта испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что власти Северной Кореи продолжат укреплять ядерный потенциал страны. Он подчеркнул, что хотя основной задачей ядерного оружия является сдерживающий фактор, его применение не может ограничиваться только этим. Также он заявил, что страна уничтожит любую силу, которая решит спровоцировать военный конфликт с КНДР.