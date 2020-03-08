    08 марта 2020, 04:02

    СМИ: Яценюк хочет стать новым главой Нацбанка Украины

    Валерия Шафирко

    Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк стремится стать новым главой Нацбанка страны. Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.

    «Яценюк и Турчинов (экс-секретарь СНБО. — прим. ред.) уже давно пытаются примкнуть к новой власти», — заявил собеседник издания.

    По его словам, Яценюк дает намеки, что он «был бы хорошим главой Нацбанка». В качестве своего козыря экс-премьер Украины указывает умение вести переговоры с МВФ.

    Однако в офисе президента сейчас стараются дистанцироваться от Яценюка.

    «Если мы его берем, то тогда рейтинг и Зеленского, и „Слуги народа“ совсем скоро будет на уровне рейтинга Яценюка и его партии», — объяснил источник.

    В декабре 2019-го сообщалось, что власти Украины приняли решение оставить без государственной охраны Арсения Яценюка и Александра Турчинова. Известно, что по украинским законам только лидерам государства и их родственникам доступно пожизненные право на персональную госохрану. Однако семью не защищают в случае импичмента.