СМИ: Яценюк хочет стать новым главой Нацбанка Украины

«Яценюк и Турчинов (экс-секретарь СНБО. — прим. ред.) уже давно пытаются примкнуть к новой власти», — заявил собеседник издания.

По его словам, Яценюк дает намеки, что он «был бы хорошим главой Нацбанка». В качестве своего козыря экс-премьер Украины указывает умение вести переговоры с МВФ.

Однако в офисе президента сейчас стараются дистанцироваться от Яценюка.

«Если мы его берем, то тогда рейтинг и Зеленского, и „Слуги народа“ совсем скоро будет на уровне рейтинга Яценюка и его партии», — объяснил источник.

В декабре 2019-го сообщалось, что власти Украины приняли решение оставить без государственной охраны Арсения Яценюка и Александра Турчинова. Известно, что по украинским законам только лидерам государства и их родственникам доступно пожизненные право на персональную госохрану. Однако семью не защищают в случае импичмента.