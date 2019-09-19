СМИ: японцы усомнились в полученных из России останках военных

Минобороны показало рассекреченные документы о начале Второй мировой войны Подробнее

По данным источника агентства, специалисты, проводившие на протяжении несколько лет экспертизы, говорили Министерству здравоохранения, труда и благосостояния Японии о возможной ошибке. Однако ведомство предпочитало не обнародовать эти данные. Также японская сторона не уведомила Россию о сложившейся ситуации.

Японские СМИ впервые стали писать на эту тему летом прошлого года. В конце июля 2018 года тележурналисты из Японии провели свое расследование. Они выяснили, что из села Боржигантай Забайкальского края РФ, где, предположительно, был лагерь с японскими военнопленными, в 2014 году вывезли останки 70 человек.

Только после того, как останки оказались в Японии, местные специалисты провели экспертизу. Результаты показали, что фрагменты ДНК принадлежали не японцам. Таким образом возник вопрос о том, принадлежат ли другие останки японским гражданам.

После капитуляции Японии во Второй мировой войне Советский Союз по договоренности с союзниками разоружил и оставил у себя 600 тысяч японских военнослужащих. В то время они находились на севере Кореи, северо-востоке Китая, на Сахалине и Курилах.

Их отправили в лагеря, которые в основном находились на территории СССР, но также и в Монголии. Японское правительство подсчитало, что там умерло примерно 55 тысяч человек. При этом останки 33 тысяч из них до сих пор покоятся на территории бывшего Советского Союза и Монголии.