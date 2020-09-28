СМИ: Япония построит на Луне завод по производству водородного топлива

Япония запланировала построить завод по производству водородного топлива на южном полюсе Луны к 2035 году. Этим топливом будут заправлять многоразовый космический корабль для исследования спутника Земли.

Как сообщило агентство Kyodo, для полета на Луну необходимо 37 тонн топлива, а на изучение ее поверхности во время каждой разведки потребуется 21 тонна.

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) считают, что было бы дешевле использовать топливо, созданное из воды на Луне, чем доставлять его с Земли.

Воды в жидком состоянии на Луне нет, однако в кратере в районе ее южного полюса может быть лед, который никогда не подвергался воздействию солнечного света.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что Россия будет осваивать Луну и строить там научную базу совместно с Китаем. Госкорпорация планирует запустить на естественный спутник Земли посадочную станцию «Луна-25» в октябре 2021 года. Аппарат изучит лунный грунт и доставит его на Землю. Полет станции к Луне займет 10 суток.