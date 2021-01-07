facebook_pixel
    07 января 2021, 01:37

    СМИ: Израиль нанес ракетный удар по Сирии

    Валерия Шафирко

    Израильские самолеты ВВС нанесли удар по окрестностям Дамаска. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на информационное агентство SANA.

    Под ударом оказались несколько объектов в районе сирийской столицы. Системы ПВО Сирии отражают ракетную атаку. Предположительно, под ударом оказался район города Аль-Кисва, который расположен к югу от Дамаска.

    Силы ПВО Сирии успешно сбили несколько снарядов, уточнило издание «Политика сегодня» со ссылкой на агентство SANA. На данный момент сообщений о жертвах и разрушениях в Дамаске не поступало.

    В ноябре прошлого года средства противовоздушной обороны ВВС Сирии отразили ракетные удары Израиля, которые были направлены на территорию рядом с Дамаском. По данным СМИ, под удар попал район Джебель-эль-Маниа, находящийся к югу от сирийской столицы. Помимо прочего, ракетным обстрелам подверглись объекты возле населенного пункта Рувейхана в провинции Эль-Кунейтра