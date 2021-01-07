СМИ: Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Под ударом оказались несколько объектов в районе сирийской столицы. Системы ПВО Сирии отражают ракетную атаку. Предположительно, под ударом оказался район города Аль-Кисва, который расположен к югу от Дамаска.

Силы ПВО Сирии успешно сбили несколько снарядов, уточнило издание «Политика сегодня» со ссылкой на агентство SANA. На данный момент сообщений о жертвах и разрушениях в Дамаске не поступало.

В ноябре прошлого года средства противовоздушной обороны ВВС Сирии отразили ракетные удары Израиля, которые были направлены на территорию рядом с Дамаском. По данным СМИ, под удар попал район Джебель-эль-Маниа, находящийся к югу от сирийской столицы. Помимо прочего, ракетным обстрелам подверглись объекты возле населенного пункта Рувейхана в провинции Эль-Кунейтра