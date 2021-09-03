СМИ: Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска

Израиль нанес авиаудары по пригороду столицы Сирии. Ракеты в сторону Дамаска были запущены ночью 3 сентября.

Удар был нанесен со стороны Бейрута по Юго-Востоку Дамаска, передало сирийское агентство САНА.

Большинство ракет удалось перехватить системе ПВО. Погибших нет, нанесен только материальный ущерб.

В конце августа сирийские войска ПВО отразили израильскую ракетную атаку над столицей Сирии. Дамаск несколько раз обращался в Совет Безопасности ООН по поводу обстрелов со стороны Израиля. Власти города просили оказать давление, чтобы Израиль прекратил систематическое нарушение суверенитета Сирии.

В России 7 октября выйдет в прокат художественный фильм «Небо» об операции российских военных в Сирии. Он основан на реальных событиях. Фильм снимали в Сирии во время боевых действий.

Ранее Владимиру Путину написала письмо девятилетняя Иман Али из Сирии. Она поблагодарила его и отправила рисунок. Российский президент ответил девочке. Письмо от Путина ей вручили на торжественном приеме в посольстве РФ в Дамаске.