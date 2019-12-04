СМИ: из-за убийства в Берлине России грозят санкции

Берлинская прокуратура не исключает, что в убийстве гражданина Грузии летом 2019 года может быть замешана Россия. Дальнейшее расследование этого дела прокуратура намерена передать федеральному прокурору, отвечающему за национальную безопасность, указал сайт издания. Дело может быть передано уже 4 декабря.

Как сообщил неназванный источник, следствие уже установило личность подозреваемого в убийстве. Предполагаемый злоумышленник может быть связан с российскими властями. Проведенное ранее изданием Spiegel расследование позволило предположить, что убийство в Берлине совершено приблизительно по той же схеме, что и отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Если окажется, что в убийстве гражданина Грузии действительно есть «след Москвы», то в Берлине будут вынуждены отреагировать дипломатическим или же экономическим путем. Как отметил WSJ, это сплетение обстоятельств ставит под угрозу «тесное энергетическое партнерство Германии с Россией».

Германия сейчас активно отстаивает строительство «Северного потока — 2». Строительству газопровода из России в Германию в свою очередь пытаются препятствовать США.

В понедельник, 9 декабря, в Париже пройдет встреча глав государств в «нормандском формате». В Париж для переговоров приедут президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии. Пока не известно, обсудят ли президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель расследование убийства Хангошвили.