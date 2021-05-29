СМИ: истребитель МиГ-21 разбился на военном параде в Ливии

Крушением истребителя МиГ-21 закончился военный парад Ливийской национальной армии в Бенгази. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, пилот истребителя погиб от полученных травм. «Истребитель МиГ-21 потерпел крушение во время военного парада Ливийской национальной армии в Бенгази, пилот Джамаль ибн Амер погиб», — заявил источник. В минувшую пятницу официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад аль-Мисмари объявил, что военный парад станет крупнейшим в истории Ливии.