СМИ: исчезнувшая с радаров НАТО российская подлодка находится на связи

Корабли НАТО потеряли российскую подводную лодку Б-237 «Ростов-на-Дону» в Средиземном море. Информированный источник рассказал РИА «Новости», что с ней все в порядке, экипаж на связи.

«Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку „Ростов-на-Дону“. <…> Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с „Ростовом-на-Дону“», — приводит агентство слова собеседника.

Источник отметил, что войска НАТО задействовали большие силы для поиска нашего корабля, но никаких успехов они не достигли.

«Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — добавил источник.

Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что наши подводные лодки проекта «Варшавянка» — это одни из самых тихих кораблей в мире. Он добавил, что информация о расположении и задачах подлодок всегда была секретной.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что группа кораблей НАТО начала поиск субмарины «Ростов-на-Дону». В США озаботились пропажей, потому что «российская подводная лодка может собирать конфиденциальную информацию». 19 марта главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что до конца этого года наш флот получит на вооружение три новые атомные подлодки: «Казань», «Новосибирск» и подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег».