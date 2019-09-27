СМИ: иранцы отпустили британский танкер Stena Impero

Трамп заявил, что готов рассмотреть план Ирана по безопасности в Персидском заливе Подробнее

При этом танкер впервые за долгое время передал свои координаты. При хорошей погоде и средней скорости он придет в ОАЭ уже сегодня.

Морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана 19 июля задержали танкер Stena Impero, который шел под британским флагом. По мнению иранцев, корабль нарушил правила международного судоходства в Ормузском проливе. Этот случай еще больше осложнил и ранее напряженные отношения Ирана и Запада.

В начале июля власти Гибралтара по запросу Соединенных Штатов задержали иранский танкер Grace 1. Команду судна подозревали в поставках нефти из Ирана в Сирию вопреки санкциям ЕС. В итоге иранский танкер в середине августа освободили. Власти Гибралтара заявили, что отклонили запрос США. Ведь судно не нарушило ни местные, ни европейские законы.