СМИ: иранского физика-ядерщика убили из дистанционно управляемого оружия

По данным издания, утром 27 ноября Фахризаде выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана. Во время поездки один из автомобилей уехал вперед, чтобы разведать обстановку. После этого началась стрельба. Ученый подумал, что произошло столкновение или виной всему проблемы с двигателем.

Когда его Nissan остановился, физик вышел из машины и по нему открыли огонь из автоматического оружия с дистанционным управлением. Машина, из которой стреляли, находилась в 150 метрах от авто Фахризаде.

Ядерщик получил две пули в бок, одну в спину. Последняя повредила позвоночник. Телохранитель, который закрыл собой Фахризаде, тоже получил ранения. После этого Nissan взорвался. Агентство написало, что все происходящее заняло три минуты.

Ученого экстренно госпитализировали, но не смогли спасти. Минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде являлся руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи отметил, что ученый занимался в основном вопросами обороны от ядерного удара. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к убийству ученого причастен Израиль. Официальные власти этой страны не дали комментариев по этой теме. Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что убийство не останется без ответа.

Покушение на Фахризаде произошло почти спустя десять лет после убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари. Он умер 29 ноября 2010 года, уточнило РИА «Новости».