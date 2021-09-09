СМИ: Иран станет девятым членом ШОС

Иран включат в Шанхайскую организацию сотрудничества. О начале процедуры намерены объявить на саммите в Душанбе, который состоится 16–17 сентября.

Заявление сделают главы входящих в ШОС государств, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. На присоединение Ирана уйдет определенное время.

Даже если процесс не запустят, ситуацию уже можно назвать прорывом. У порога организации страна провела более 10 лет.

В 2015 году Ирану присвоили статусом наблюдателя при ШОС, а в 2008-м он подал заявку на полноценное членство. До 2015-го государство не могли принять в объединение из-за введенных против него международных санкций. Правила ШОС не позволяют включат в организацию страну, которая находится под ограничениями СБ ООН.

Меры отменили после согласия Тегерана ограничить ядерную программу, но в ШОС он так и не попал. Заявку неожиданно заблокировали в Душанбе, обвинив Иран в поддержке запрещенной в Партии исламского возрождения Таджикистана. В итоге конфликт удалось урегулировать.

Президент Ирана Эбрахим Раиси лично прилетит в Таджикистан. С момента избрания на пост главы государства в июне 2021 года это будет для него первая зарубежная поездка.