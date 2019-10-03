СМИ: Иракских военных привели в боевую готовность

Взрывы прогремели в «зеленой зоне» Багдада Подробнее

Наджах аш-Шамари распорядился ввести во всех подразделениях армии Ирака состояние повышенной готовности. Это необходимо «для сохранения суверенитета государства, правительственных учреждений и жизненно важных объектов, а также всех посольств и дипломатических миссий». При этом министр обороны Ирака приказал военным проявлять сдержанность, сообщил сайт «Русская Планета».

Ранее, 1 октября, в Ираке начались митинги в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Протестующие потребовали отставки официальных властей. Участники демонстраций жгут местные администрации, вступают в столкновения с полицией, перекрывают дороги. Силовики разгоняют толпу с помощью огнестрельного оружия и слезоточивого газа.