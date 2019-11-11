СМИ: Instagram запретил высказываться о политике в оплаченных видео

Любой, кто получает деньги из Instagram для производства контента для IGTV (центр приложения для продолжительных видеороликов), «не должен публиковать контент о социальных проблемах, выборах или политике».

По словам знакомого с ситуацией источника портала, эта новость встревожила некоторых знаменитостей, которым предложили деньги на продакшн роликов для IGTV. Этот момент противоречит основным принципам компании Facebook, которая владеет Instagram. Один из этих принципов — политическая свобода.

«За последние несколько лет мы компенсировали небольшие производственные затраты для создателей видео на наших платформах и разработали определенные руководящие принципы», — приводит Bloomberg слова представителя Facebook. Собеседник также отметил, что есть принципиальная разница между размещением на платформе политического контента и его финансированием.