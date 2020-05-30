СМИ: индийский самолет до Москвы вернулся из-за коронавируса у пилота

На борту воздушного судна не было пассажиров. После известия о коронавирусе у пилота, ему приказали немедленно вернуться, к тому времени он уже достиг воздушного пространства Узбекистана. Весь экипаж посадили на карантин.

За индийскими гражданами отправят другой самолет. Генеральный директорат гражданской авиации проведет проверку инцидента.

Ранее в медицинском колледже в индийском штате Уттар-Прадеш обезьяна украла образцы крови пациентов с подозрением на коронавирус и погрызла их. Лаборанту, который нес материал в лабораторию пришлось писать объяснительную, почему он снимал случившееся на видео вместо того, чтобы сообщить об этом руководству.