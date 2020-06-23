СМИ: Индия попросит Россию ускорить поставки С-400

Отмечается, что накануне министр обороны Индии Раджнатх Сингх именно по этой причине прилетел в Москву. Он намерен встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу В планах обсуждение — ситуации в Лодакхе.

Помимо зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, Индия хочет приобрести 33 новых истребителей МиГ-29 и СУ-30МКИ. А также запчасти и детали для российской техники, которая состоит на вооружении у Индии.