СМИ: Илон Маск стал богаче на $2 млрд за неделю

По данным агентства, еще в понедельник, 20 января, состояние американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска составляло 30,9 миллиарда долларов. К четвергу, 23 января, на счетах у Маска было уже 33,3 миллиарда долларов. К 25 января он лишился 200 миллионов долларов.

Маск — один из основателей компании Tesla. Ее создали в 2003 году. Раньше она раньше называлась Tesla Motors. Первый электромобиль, который придумал и построил Маск и его компаньоны назывался Tesla Roadster. Люди впервые увидели машину спустя три года после основания компании — в 2006 году. Изобретатель владеет 22% акций Tesla — это примерно половина его состояния. Еще одна компания Маска — SpaceX — создает ракеты и космические корабли.