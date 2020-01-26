    26 января 2020, 18:40

    СМИ: Илон Маск стал богаче на $2 млрд за неделю

    Андрей Иванов

    Капитализация Tesla превысила 100 миллиардов долларов. Состояние Илона Маска за несколько дней увеличилось на два миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

    По данным агентства, еще в понедельник, 20 января, состояние американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска составляло 30,9 миллиарда долларов. К четвергу, 23 января, на счетах у Маска было уже 33,3 миллиарда долларов. К 25 января он лишился 200 миллионов долларов.

    Маск — один из основателей компании Tesla. Ее создали в 2003 году. Раньше она раньше называлась Tesla Motors. Первый электромобиль, который придумал и построил Маск и его компаньоны назывался Tesla Roadster. Люди впервые увидели машину спустя три года после основания компании — в 2006 году. Изобретатель владеет 22% акций Tesla — это примерно половина его состояния. Еще одна компания Маска — SpaceX — создает ракеты и космические корабли.