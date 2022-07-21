СМИ: IKEA повысит цены на большинство популярных товаров

Шведская компания IKEA поднимет цены на большинство популярных товаров до 100%. Об этом написал немецкий ресурс Chip 365.

По его данным, на такой шаг IKEA пойдет из-за повышения затрат. В частности, речь идет о росте цен на сырье, подорожании электроэнергии, нарушении цепочки поставок.

Ресурс указал, что шкаф «Билли» сейчас стоит 55 евро. При этом в последние годы цена на этот товар не поднималась выше 40 евро. Еще в 2021 году он стоил 39,39 евро. То есть рост за последние месяцы составил 39,6%. Кроме того, стул из Buskbo стоил 99 евро до конца 2021 года, теперь — 199 евро. Ценник вырос на 101%.

Однако России рост цен на товары этой компании не грозит, IKEA уходит с российского рынка. Однако перед этим мебельный магазин устроил распродажу: сначала она прошла для работников, теперь в онлайн-режиме продолжилась для всех остальных.

Ранее Федеральная служба по труду и занятости направила шведской компании предупреждение, что необходимо соблюдать обязательные требования трудового российского законодательства.