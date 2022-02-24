СМИ и очевидцы сообщили о взрывах в нескольких городах Украины

Украинские и западные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в нескольких городах прогремели взрывы. Сообщения приходят из Киева, Одессы, Харькова, Краматорска, Бердянска и Мариуполя.

Кроме того, утверждается о звуках взрывов в районе аэропорта Борисполь. «Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта „Борисполь“», — написало украинское агентство УНИАН. Оно уточнило, что в Киеве взрывы слышали жители Троещины и Познякова.

Также в Сети появляются неподтвержденные кадры, в подписях к которым утверждают, что это фото и видео из указанных городов.

Украина уже ограничила полеты самолетов в своем воздушном пространстве. Небо над страной на картах Flightradar сейчас выглядит так: