СМИ: хакеры взламывали неактивные аккаунты Netflix и продлевали подписку за чужой счет

Пользователи Netflix заметили, что после отписки от сервиса, с их банковских карт продолжали снимать деньги. Оказалось, что компания хранит платежные данные целых пять месяцев после удаления аккаунта и может его восстановить.

Самый дорогой фильм с высочайшими оценками. «Ирландец» от Netflix поразил критиков на 94 балла из 100 Подробнее

Как пишет «Би-би-си», подобные случаи с реактивацией аккаунтов происходят уже давно. На списание средств начали жаловаться пользователи сервиса.

Они рассказали, что после отписки у них все равно брали деньги с карты, причем за самый дорогой пакет Netflix. Когда они пытались зайти в свои личные кабинеты, то видели, что кто-то изменил данные логина.

«Супер разочарован моим Netflix по обслуживанию клиентов. Наш аккаунт был взломан, предположительно был деактивирован, повторно активирован хакером и нашу кредитную карту продолжили использовать», — пожаловался один из пользователей в Twitter.

Как выяснилось, после отписки в сервисе еще на пять месяцев сохраняются платежные данные. Это сделано для того, чтобы было проще вернуться.

Чтобы сразу удались всю информацию, нужно не только отписаться, но и отправить письменный запрос в Netflix.